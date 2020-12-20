Италия

Стали известны стартовые составы команд на матч 13 тура Серии А между Сассуоло и Миланом.

Фланговый полузащитник Милана Самуэль Кастильехо оказался на скамейке запасных в матче против Сассуоло. Вместо него справа в атаке сыграет Алексис Салемакерс, который готов сыграть с первых минут впервые после полученной травмы. Ввиду отсутствия Анте Ребича на острие атаки "россонери" сыграет Рафаэль Леау.

Сассуоло: Консильи — Тольян, Марлон, Феррари, Рожерио — Бурабия, Лопес — Берарди, Траоре, Джуричич — Дефрель

Запасные: Пеголо, Маньянелли, Айхан, Бога, Капуто, Пелузо, Обьянг, Мулдур, Распадори, Кирикеш, Хараслин, Кирьякопулос

Милан: Дж. Доннарумма — Калабрия, Калулу, Романьоли, Эрнандес — Кессье, Тонали — Салемакерс, Чалханоглу, Диас — Леау

Запасные: Тэтэрушану, А. Доннарумма, Хауге, Робак, Коломбо, Мусаккьо, Далот, Конти, Кастильехо, Крунич, Мальдини, Дуарте

Матч Сассуоло — Милан начнется в 16:00 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией на Football.ua.