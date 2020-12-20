Италия

Завершился очередной матч 13-го тура.

В рамках 13-го тура итальянской Серии А Торино в домашних стенах сыграл в ничью с Болоньей (1:1).

Первый тайм прошел под небольшим преимуществом туринского клуба, однако голов так и не было забито. Первый мяч пришел на 69-й минуте. Симоне Верди подобрал мяч в штрафной и послал его в нижний левый угол ворот, тем самым вывел вперед Торино.

Но Болонья — команда с характером. На 78-й минуте подопечные Михайловича отыгрались благодаря точному удару Роберто Сориано.

Торино — Болонья 1:1

Голы: Верди, 69 — Сориано, 78

Торино: Милинкович-Савич — Бремер, Иццо (Войвода, 86), Войнович, Родригес — Ринкон, Лукич, Гояк (Мейте, 66), Линетти, Бонаццоли (Верди, 29) — Белотти.

Болонья: Анжело — Томиясу, Ларангейра, де Сильвестри (Дейкс, 62), Домингес (Схаутен, 63) — Сванберг (Поли, 77), Медель, Сориано, Виньято, Барроу — Паласио.

Предупреждения: Домингес, Войнович, Сванберг, Томиясу.