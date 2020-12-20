Завершились очередные поединки 13-го тура чемпионата Италии.
Футболисты Интера, Getty Images
20 декабря 2020, 17:59
В рамках 13-го тура итальянской Серии А состоялось еще три матча, по итогам которых Интер одолел на своем поле Специю благодаря голам Хакими и Лукаку, Беневенто не испытал особых проблем с Дженоа и заработал три очка, Кальяри и Удинезе разошлись миром в очном противостоянии.
Интер — Специя 2:1
Голы: Хакими, 51, Лукаку, 71 (пен) — Пикколи, 90
Интер: Ханданович, Янг (Дармиан, 80), Шкриньяр, Бастони, Хакими (Д`Амброзио, 80), Барелла, Брозович (Видаль, 66), Гальярдини (Сенси, 46), де Врей, Лукаку (Перишич, 80), Мартинес.
Специя: Проведель, Терци, Виньяли, Бастони, Исмайли, Дейола (Маджоре, 72), Риччи, Акампора (Мастину, 90), Мора (Агудело, 72), Джаси (Фариас, 80), Нзола (Пикколи, 80).
Предупреждения: Брозович — Нзола, Терци.
Беневенто — Дженоа 2:0
Голы: Инсинье, 57, Сау, 89 (пен).
Беневенто: Монтипо, Туйя (Фулон, 80), Глик, Барба, Летициа, Капрари (Сау, 79), Хетемай, Импрота, Ионицэ, Инсинье (Тельо, 74), Лападула (Ди Серио, 79).
Дженоа: Перин, Бани, Гольданига (Дзаппакоста, 75), Масьелло, Чиборра (Кришито, 58), Лерагер, Стураро (Радованович, 58), Пьяца, Гильоне, Дестро (Скамакка, 72), Шомуродов (Пандев, 58).
Предупреждения: Капрари — Бани, Гольданига, Масьелло.
Кальяри — Удинезе 1:1
Голы: Ликояннис, 27 — Лазанья, 57.
Кальяри: Краньо, Ликояннис, Годин, Карбони, Дзаппа, Жоао Педро (Перейро, 88), Марин, Рог (Олива, 88), Нандес, Соттиль (Симеоне, 79), Паволетти (Чеппителли, 64).
Удинезе: Муссо, Ларсен (тер Авест, 89), Бонифаци (Де Майо, 90), Родриго Бекао, Зегелар, де Пауль, Уолас, Пуссетто (Несторовски, 78), Перейра (Мандрагора, 78), Деулофеу (Лазанья, 54), Самир.
Предупреждения: Паволетти, Нандес — Перейра.