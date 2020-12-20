Италия

Завершились очередные поединки 13-го тура чемпионата Италии.

В рамках 13-го тура итальянской Серии А состоялось еще три матча, по итогам которых Интер одолел на своем поле Специю благодаря голам Хакими и Лукаку, Беневенто не испытал особых проблем с Дженоа и заработал три очка, Кальяри и Удинезе разошлись миром в очном противостоянии.

Интер — Специя 2:1

Голы: Хакими, 51, Лукаку, 71 (пен) — Пикколи, 90

Интер: Ханданович, Янг (Дармиан, 80), Шкриньяр, Бастони, Хакими (Д`Амброзио, 80), Барелла, Брозович (Видаль, 66), Гальярдини (Сенси, 46), де Врей, Лукаку (Перишич, 80), Мартинес.

Специя: Проведель, Терци, Виньяли, Бастони, Исмайли, Дейола (Маджоре, 72), Риччи, Акампора (Мастину, 90), Мора (Агудело, 72), Джаси (Фариас, 80), Нзола (Пикколи, 80).

Предупреждения: Брозович — Нзола, Терци.