Италия

Подопечные Стефано Пьоли продолжают лидировать в турнирной таблице после победы над "нероверди" (2:1).

В рамках 13-го тура Серии А встречались Сассуоло и лидер чемпионата Милан. Гости сразу же обозначили свои притязания на победу, открыв счет уже через шесть секунд после стартового свистка. Леау получил пас от Чалханоглу, вошел в штрафную и пробил мимо Консильи – 0:1. Забив, "дьяволы" опустились на свою половину поля, отдав мяч сопернику. Хозяева, в свою очередь, не продвигались к чужим воротам, контролируя мяч преимущественно в центре поля. Через некоторое время Милан перехватил инициативу и забил во второй раз. Однако гол Чалханоглу был впоследствии отменен из-за офсайда, в который угодил Салемакерс.

После этого подопечные Роберто Де Дзерби снова завладели мячом, но теперь уже продвигались гораздо ближе к владениям Доннаруммы. Но до ударов по воротам дело не доходило. Через некоторое время ломбардийцы снова зазбрали мяч под свой контроль и заработали несколько стандартных положений. Однако ни один из подача не привела к удару по воротам. Хозяева же стали пробивать из разных дистанций, но их выстрелы не несли угрозы для Доннаруммы. Ко всему, они еще и пропустили после контратаки соперника. Эрнандес протащил мяч через половину поля, сблизился с Консильи и отпасовал на Салемакерса, а тот поразил пустые ворота – 0:2.

После забитого гола Милан снова всем составом опустился на свою половину поля, рассчитывая на контратаки. В одном из эпизодов у Берарди была возможность забить – Доменико пробил в касание после паса Рожерио, а Романьоли не дал мячу оказаться в сетку ворот, переведя его на угловой. Далее "нероверди" продолжали много владеть мячом на чужой половине поля, но уже не создавали опасных моментов. А вот у подопечных Стефано Пьоли был отличный шанс забить благодаря заработанному штрафному, но прямой удар Чалханоглу получился не слишком удачным.

Через несколько минут хозяева могли сократить отставание в счете усилиями Траоре, но ивуариец не смог как следует попасть по мячу из убойной позиции. Под занавес первой половины встречи миланцы могли довести счет до разгромного, но Леау не использовал свой шанс. Рафаэль метил в дальний угол из пределов штрафной, но не попал по воротам. В оставшиеся минуты на поле больше не происходило ничего примечательного. Команды отправились на перерыв при преимуществе Милана в два мяча.

После возобновления игры хозяева сразу же забрали мяч под свой контроль, рассчитывая забить быстрый гол. Они проводили атаку за атакой, но ни одна из них не завершилась прицельным ударом по воротам. Миланцы оборонялись достаточно уверенно, оставляя Доннарумму без серьезной работы. Через некоторое время гости успокоили игру, уведя ее со своей половины поля. На чужой они действовали без особого энтузиазма, не проявляя рвения забить третий гол. Подопечные Де Дзерби вскоре снова забрали мяч себе, перебравшись на чужую половину поля.

У "нероверди" по-прежнему практически ничего не получалось в атаке. Им все никак не удавалось вскрыть оборону соперника. "Дьяволы" же были более близки к забитому голу благодаря ряду заработанных стандартов, но в итоге они не помогли довести счет до разгромного. Зато был шанс забить с игры — Консильи отбил мяч прямо на Салемакерса после удара Леау, но бельгиец не смог этим воспользоваться, пробив выше ворот. Хозяева ответили на это мощным дальним выстрелом Бурабия, с которым не без проблем справился Доннарумма.

Через несколько минут отличиться мог уже Хауге, который сместился в центр и нанес обводящий удар по воротам — Консильи потащил мяч в красивом прыжке. Со временем ломбардийцы полностью забрали мяч себе, контролируя происходящее на поле. Несмотря на это, они едва не пропустили. Траоре мог забивать после паса Берарди, но не попал по воротам с близкого расстояния.

Ближе к окончанию встречи подопечные Де Дзерби снова отправились в атаку и таки смогли сократить отставание в счете. Берарди забил прямым ударом со штрафного с рикошетом от Хауге, который зачем-то уворачивался от мяча — 1:2. В компенсированное время хозяева отчаянно пытались забить и второй гол, но не смогли создать даже подобие финального штурма. Как итог, "дьяволы" обыграли Сассуоло, вернувшись на победную стезю. Команда Пьоли продолжает опережать Интер на одно набранное очко.

В 14-м туре Милан ожидает схватка со столичным Лацио, а Сассуоло сыграет с генуэзской Сампдорией.

Сассуоло — Милан 1:2

Голы: Берарди, 89 — Леау, 1, Салемакерс, 26

Сассуоло: Консильи — Тольян (Мюлдюр, 61), Марлон, Феррари, Рожерио (Кирьякопулос, 46) — Бурабия, Лопес — Берарди, Траоре (Обьянг, 86), Джуричич (Бога, 57) — Дефрель (Капуто, 46)

Милан: Дж. Доннарумма — Калабрия, Калулу, Романьоли, Эрнандес — Кессье, Тонали (Крунич, 46) — Салемакерс (Кастильехо, 79), Чалханоглу (Мальдини, 86), Диас (Хауге, 57) — Леау

Предупреждения: Берарди — Кессье, Калабрия, Романьоли