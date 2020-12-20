Италия

Стали известны стартовые составы команд для поединка 13-го тура итальянской Серии А, в котором сыграют римский Лацио и неаполитанский Наполи.

Футбольное воскресенье в Италии будет завершаться противостояние на поле римского Стадио Олимпико, где в рамках тринадцатого тура Лацио будет принимать неаполитанский Наполи.

После неудачной игры в выездном матче против Беневенто (1:1), Симоне Индзаги уделил внимание ротации в обороне и в атаке, где точечными заменами стали Ачерби и Кайседо.

Дженнаро Гаттузо, в свою очередь, уроки от поражения в игре на поле миланского Интера (0:1) извлек в виде выхода с первых минут Максимовича в пару к Кулибали, а также усилением центра поля за счет Фабиана Руиса и выходов Петаньи и Политано вместо пары Мертенес – Инсинье.

Лацио: Рейна — Луис Фелипе, Ачерби, Раду — Лаццари, Милинкович-Савич, Эскаланте, Луис Альберто, Марушич — Кайседо, Иммобиле.

Запасные: Стракоша, Алья, Патрик, Дж. Андерсон, Армини, Худт, Катальди, Акпа Акпро, Мурики, Адеагбо, Франко.



Наполи: Оспина — Ди Лоренцо, Максимович, Кулибали, Мариу Руи — Бакайоко, Руис — Политано, Зьелински, Лосано — Петанья.