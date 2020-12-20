Италия
20 декабря 2020, 23:40
Лацио без проблем справился с Наполи
Коллектив Симоне Индзаги прервал собственную череду из двух неудачных результатов, обеспечив сопернику начало серии из двух поражений (2:0).
Лацио — Наполи, Getty Images
20 декабря 2020, 23:40
Отчет о матче читайте позже на нашем сайте.
Лацио — Наполи 2:0
Голы: Иммобиле, 9, Луис Альберто, 56
Лацио: Рейна — Луис Фелипе (Патрик, 85), Худт, Раду — Лаццари, Милинкович-Савич (Акпа-Акпро, 84), Эскаланте (Катальди, 79), Луис Альберто, Марушич — Кайседо (Мурики, 67), Иммобиле (Перейра, 80).
Наполи: Оспина — Ди Лоренцо, Максимович, Кулибали (Манолас, 55), Мариу Руи (Гулам, 64) — Бакайоко (Лоботка, 64), Руис — Политано (Эльмас 55), Зьелински, Лосано (Малкьюи, 73) — Петанья.
Предупреждения: Худт, Эскаланте, Иммобиле, Лаццари — Лосано, Кулибали, Лоботка.