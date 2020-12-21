Италия

Руководство "грифонов" решилось на очередные кадровые изменения в тренерском штабе первой команды.

Роландо Маран уволен с поста главного тренера Дженоа после того, как команда потерпела поражение в поединке 13-го тура Серии А от Беневенто. Об этом сообщает официальный сайт "грифонов".

Причиной отставки 57-летнего специалиста стали систематические неудовлетворительные результаты, которые сейчас позволяют Дженоа занимать лишь 19-ю строчку с 7-ю набранными пунктами.

Клуб поблагодарил Марана и его тренерский штаб за сотрудничество. О назначении нового наставника информации пока нет.

Отметим, что Роландо Маран был назначен на пост главного тренера Дженоа в конце августа 2020 года, однако вывести "грифонов" из кризиса ему не удалось.

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