Италия

Лидер итальянской Серии А намерен усилить конкуренцию в своей атакующей линии.

Как сообщает испанское ежедневное издание Diario AS, в ближайшую трансферную кампанию итальянский Милан намерен заключить арендное соглашение с мадридским Реалом относительно хорватского нападающего Луки Йовича, который не имеет регулярной практики в составе "сливочных".

По заверению источника, речь идет о кратковременной аренде футболиста сроком на шесть месяцев.

За полгода пребывания в стане мадридской команды, Лука Йович так и не сумел пробиться в основной состав, перейдя летом 2019 года из франкфуртского Айнтрахта за 63 млн евро, согласно данным портала Transfermarkt.

В 32 матчах хорвата за Реал он сумел отличиться лишь двумя забитыми мячами и двумя голевыми передачами, что не идет в сравнение с его показателями во Франкфурте-на-Майне (36 голов + 9 ассистов за 75 сыгранных поединков).

При этом, 22-летний нападающий рассчитывает на попадание в заявку своей национальной команды на грядущий чемпионат Европы-2020.

В данный момент сезона Лука восстанавливается после полученного разрыва сухожилия, поэтому точно не сможет принять участие в ближайшем матче своей команды в рамках испанской Ла Лиги против Гранады, который запланирован на среду, 23 декабря.