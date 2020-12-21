Италия

Football.ua совместно с партнером Ювентуса Parimatch вспоминают поединки между "старой синьорой" и "фиалками".

Накануне очного противостояния в рамках поединка Серии А Football.ua совместно с партнером Ювентуса Parimatch вспоминают самые яркие поединки туринцев против Фиорентины.

Финал Кубка УЕФА-1990.



Первый матч: Ювентус — Фиорентина 3:1 (02.05.1990)

Второй матч: Фиорентина — Ювентус 0:0 (16.05.1990)

Последний раз Фиорентина играла в финале еврокубков в далеком 1990-м году, сумев пробиться в финал Кубка УЕФА, а в соперники "фиалкам" выпал как раз Ювентус. В итальянском финале, который в те времена состоял из двух поединков, победителем вышли туринцы, которые на домашнем поле обыграли соперника со счетом 3:1. В родных стенах Фиорентина одолеть оппонента не сумела, сыграв с Юве вничью со счетом 0:0.



Лига Европы-2013/14. 1/8 финала.



Первый матч: Ювентус — Фиорентина 1:1 (14.03.14)

Второй матч: Фиорентина — Ювентус 0:1 (20.03.14)

Следующая встреча команд в еврокубках состоялась через 24 года — коллективы схлестнулись в битве в рамках 1/8 финала Лиги Европы. Первый матч состоялся в Турине, и хозяева открыли счет уже на третьей минуте — отличился Артуро Видаль, но "фиалки" сравняли счет под занавес поединка на 79-й минуте усилиями Марио Гомеса.

В повторном поединке Ювентус на выезде сумел минимально одолев оппонента со счетом 1:0, выйдя в четвертьфинал турнира. К слову, единственный гол матча забил нынешний наставник туринцев Андреа Пирло.



Кубок Италии-2015. Полуфинал.



Первый матч: Ювентус — Фиорентина 1:2 (05.03.2015)

Второй матч: Фиорентина - Ювентус 0:3 (07.04.2015)



Годом позже команды встретились в полуфинале Кубка Италии. Примечательно, что в первом мачте, который проходил на поле туринцев, победу отпраздновала Фиорентина со счетом 2:1, а дубль за "фиалок" сделал Мохаммед Салах — нынешний форвард Ливерпуля и один из лучших игроков мира на сегодняшний день.

Только вот в ответном поединке Ювентус не оставил шансов Фиорентине — легкая выездная победа со счетом 3:0. В итоге, туринцы вышли в финал, обыграли Лацио и стали обладателями Кубка Италии.







Матч Ювентус — Фиорентина состоится 22-го декабря в 21:45 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна онлайн-трансляция встречи.

Официальным партнером Ювентуса является компания Parimatch.