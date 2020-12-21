Италия

Наставник Италии поделился впечатлениями от чемпионата.

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини высказал свое мнение о текущем розыгрыше Серии А.

"Это хороший чемпионат, в котором многие команды находятся в пределах нескольких очков. Ювентус остается очень сильным, Милан преуспевает, Наполи проводит хороший сезон, и то же самое можно сказать о Роме.

Лацио возвращается на круги своя, Иммобиле забивает невероятные голы, но я надеюсь, что он оставит некоторые из них для Евро. Я могу посоветовать ему расслабиться, у него все хорошо. Против Нидерландов он провел отличную игру, даже если не забил.

Это захватывающий сезон, и это хорошо для всех", — сказал Манчини Sky Italia.

Напомним, что сборная Италии под руководством Манчини не проигрывает уже 21 матч подряд.