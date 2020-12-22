Италия

Аргентинский центральный защитник в скором времени может сменить место работы.

Далеко не каждому футболисту итальянского Милана удается прикладывать усилия к удержанию "россонери" на первой строчке турнирной таблицы Серии А. Аргентинский центральный защитник Маттео Мусаккьо еще ни разу не появлялся на поле в новом сезоне, хотя в прошлом футбольному году принял участие в 18 поединках на внутренней арене.

Как сообщает итальянский журналист Николо Скира, на клуб из "европейской столицы моды" вышел с предложением о трансфере футболиста генуэзский Дженоа. Переговоры проводил лично президент "грифонов" Энрико Прециози, и, как сообщает источник, Милан дал зеленый свет началу общения непосредственно с футболистом.

Трансферная стоимость центрального защитника порталом Transfermarkt оценивается в 7 млн евро, в то время как в состав Милана из испанского Вильярреала Мусаккьо переходил летом 2017 года за 18 млн евро.

Следующий поединок с участием Милана состоится завтра, 23 декабря. Команда Стефано Пьоли сыграет домашнюю игру против Лацио.