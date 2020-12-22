Италия

Неаполитанцы обжаловали техническое поражение.

Олимпийский комитет Италии отменил решение Спортивного арбитражного суда Италии о техническом поражении Наполи в матче против Ювентуса. Об этом сообщает официальный сайт комитета.

В заявлении сообщается, что матч между Ювентусом и Наполи должен быть проведен, и неаполитанцам обязаны приплюсовать одно очко в актив, которое с них сняли.

Пока неизвестно, когда пройдет отмененный поединок. Реакции руководства Ювентуса на этот счет также пока нет.

Напомним, Наполи из-за отказа местного органа здравоохранения и эпидемии коронавируса не прибыл в Турин на поединок. Серия А и FIGC посчитали, что команда Гатуззо попросту не придерживалась норм Министерства здравоохранения и вынесли суровый вердикт.

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