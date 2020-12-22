Италия
22 декабря 2020, 23:39
Фиорентина уничтожила оставшийся в меньшинстве Ювентус
Football.ua вместе с партнером Ювентуса Parimatch подводит итог поединка, в котором действующий чемпион самостоятельно лишил себя каких-либо шансов на успех.
Ювентус — Фиорентина, football.ua / getty images
22 декабря 2020, 23:39
Отчет о матче читайте позже на нашем сайте.
Ювентус — Фиорентина 0:3
Голы: Влахович, 3, Алекс Сандро, 76 (авт.), Касерес, 81
Ювентус: Щесны — Куадрадо, де Лигт, Бонуччи, Алекс Сандро — Кьеза, Маккенни (Кулусевски, 73), Бентанкур, Рэмси (Данило, 20) — Мората (Бернардески, 46), Роналду.
Фиорентина: Драговски — Миленкович, Песселья, Игор — Касерес, Валеро (Пулгар, 52), Амрабат, Кастровилли, Бираги (Венути, 82) — Рибери (Бонавентура, 82), Влахович.
Предупреждения: Данило — Бираги, Рибери, Валеро, Песселья
На 17-й минуте был удален Хуан Куадрадо (Ювентус) (грубое нарушение).