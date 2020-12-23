Италия

Интер готов продать датского футболиста.

Спортивный директор Интера Бетте Маротта подтвердил, что клуб готов расстаться с полузащитником Кристианом Эриксеном.

"Эриксен находится в списке лиц, подлежащих продаже. Он изо всех сил пытался устроиться в команду, но он не работает в команде. Это просто объективный факт.

Это не оскорбление его профессионализма, здесь нет наказания, это просто сложившаяся ситуация, и справедливо, что он уйдет туда, где он может играть более регулярно", — сказал Маротта Sky Italia.

Ранее сообщалось, что в услугах футболиста заинтересованы клубы из Англии, Франции и Германии.