Италия

Игроком Интера интересуются несколько европейских топ-клубов.

Полузащитник Интера Кристиан Эриксен покинет свой нынешний клуб уже в зимнее трансферное окно и может перейти в ПСЖ, Баварию или Арсенал, сообщает Tuttosport.

По информации источника, итальянский клуб планирует продать игрока минимум за 30 миллионов евро, но также рассматривает возможность обмена датчанина.

В случае, если Эриксен перейдет в ПСЖ, он может быть обменян на футболиста парижан Леандро Паредеса. При заключении сделки миланцев с Баварией, немецкий клуб может включить в нее 26-летнего Корентена Толиссо, который, в свою очередь, перейдет в Интер.

Если же Эриксен вернеться в АПЛ, перейдя в лондонский Арсенал, "канониры" предложат обменять датчанина на Гранита Джаку.

Эриксен присоединился к Интеру в начале 2020 года, однако не вписался в игровую модель Антонио Конте и не смог стать основным игроком.

В текущем сезоне датчанин провел в составе команды 11 игр и не отметился в них результативными действиями.

Контракт Эриксена с Интером рассчитан до лета 2024 года.

Ранее сообщалось, что футболист намерен вернуться в АПЛ.