Италия

Стали известны стартовые составы команд на матч 14 тура Серии А между Миланом и римским Лацио.

Сандро Тонали и Анте Ребич, чье участие в матче против Лацио было под вопросом, восстановились после полученных повреждений и готовы выйти в стартовом составе своей команды на поединок против "орлов". Что касается госте, Симоне Индзаги произвел два изменения по сравнению с матчем против Наполи. Вместо Уэсли Худта и Фелипе Кайседо с первых минут сыграют Патрик Габаррон и Хоакин Корреа.

Милан: Дж. Доннарумма — Калабрия, Калулу, Романьоли, Эрнандес — Крунич, Тонали — Салемакерс, Чалханоглу, Ребич — Леау

Запасные: Тэтэрушану, А. Доннарумма, Мусаккьо, Конти, Далот, Дуарте, Хауге, Кастильехо, Фриджерио, Коломбо, Диас, Мальдини

Лацио: Рейна — Патрик, Луис, Фелипе, Раду — Лаццари, Милинкович-Савич, Эскаланте, Лиус Альберто, Марушич — Корреа, Иммобиле

Запасные: Стракоша, Алия, Дж. Андерсон, Худт, Армини, Адеагбо, Франко, Катальди, Перейра, Акпа-Акпро, Мурики, Кайседо

Матч Милан — Лацио начнется в 21:45 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией на Football.ua.