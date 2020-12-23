Италия

Завершились очередные матчи 14-го тура чемпионата Италии.

В рамках 14-го тура итальянской Серии А завершились очередные три поединка.

Сампдория в домашних стенах уступила Сассуоло (2:3).

Гости вышли вперед уже на третьей минуте игры усилиями Траоре. На 55-й счет сравнял Куальярелла, но Сассуоло выглядел куда лучше, что и доказал впоследствии. На 56-й забил Капуто, а на 58-й — Берарди.

На 84-й Кейта сократил отставание Сампдории до одного гола, но этого оказалось недостаточно.

Сампдория — Сассуоло 2:3

Голы: Куальярелла, 55, Кейта, 84 - Траоре, 3, Капуто, 56, Берарди, 58

Сампдория: Аудеро, Тонелли, Йосида (Кейта Бальде, 73), Колли, Ауджелло, Экдаль, Дамсгор (Кандрева, 73), Янкто (Верре, 81), Торсбю (Адриен Силва, 37), Рамирес (Лерис, 73), Куальярелла.

Сассуоло: Консильи, Феррари, Кирикеш (Пелузо, 88), Кирьякопулос, Мюльдюр (Айхан, 73), Траоре, Локателли, Бога, Маньянелли (Обианг, 59), Берарди (Гараслин, 87), Капуто (Распадори, 73).

Предупреждения: Капуто, Маньянелли, Колли, Кирикеш, Тонелли.

Удаление: Кейта (грубое нарушение)

Специя дома оказалась слабее Дженоа (1:2).

Несмотря на гол от Нзолы на 10-й минуте, генуэзцы сумели ответить дважды. На 16-й мяч в свой актив записал Дестро, а на 73-й забил Кришито.

Специя — Дженоа 1:2

Голы: Нзола, 10 — Дестро, 16, Кришито, 73

Специя: Проведель, Маркицца, Шабо (Терци, 46), Эрлич, Виньяли, Эстевес (Бартоломеи, 75), Риччи (Пикколи, 84), Маджоре (Дейола, 75), Джаси, Фариас (Мастину, 61), Нзола.

Дженоа: Перин, Чиборра, Масьелло, Кришито, Гильоне (Дзаппакоста, 63), Бехрами (Ровелла, 74), Радованович, Бадель, Лерагер (Зайц, 63), Дестро (Пьяца, 84), Пандев (Скамакка, 74).

Предупреждения: Эрлич, Шабо, Пандев, Гильоне, Дестро, Терци, Зайц.

Беневенто в выездном поединке уверенно обыграл Удинезе (0:2).

Гости по разу отличались в каждом из таймов. На девятой минуте игры счет открыл Капрари, а под конец матча, на 77-й, удвоил преимущество "ведьм" Летиция.

Удинезе — Беневенто 0:2

Голы: Капрари, 10, Летиция, 77

Удинезе: Муссо, Зегелар (Несторовски, 73), Родриго Бекао, Самир, Ларсен, де Пауль, Перейра, Пуссетто, Арслан (Уолас, 65), Бонифаци (Деулофеу, 65; тер Авест, 73), Лазанья.

Беневенто: Монтипо, Туйя, Глик, Барба, Летициа, Инсинье (Тельо, 60), Скьяттарелла, Капрари (Сау, 81), Ионицэ (Дабо, 60), Импрота (Фулон, 70), Лападула (Ди Серио, 70).

Предупреждения: Инсинье, Родриго Бекао, Туйя.