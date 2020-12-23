Италия

Гол Тео Эрнандеса в компенсированное время принес "россонери" победу над Лацио (3:2).

В центральном матче 14-го тура Серии Милан принимал столичный Лацио. Сразу же после стартового свистка хозяева завладели игровым и территориальным преимуществом, перебравшись на чужую половину поля. У Чалханоглу был шанс забить из выгодной позиции после паса Ребича, но Хакан не попал по воротам. "Россонери" продолжали много владеть мячом, за что таки были вознаграждены. На десятой минуте Ребич выиграл позиционную борьбу после подачи Чалханоглу с углового и отправил мяч в ворота – 1:0. Гости могли сравнять счет уже через две минуты усилиями завершившего сольный проход Марушича, но удару черногорца не хватило точности.

Практически сразу же после этого римляне забрали мяч под свой контроль, но вместо давления на чужую штрафную они пропустили еще раз. Патрик сбил Ребича в штрафной площади, за что был назначен пенальти. Впоследствии Чалханоглу подошел к мячу и хладнокровно реализовал одиннадцатиметровый удар – 2:0. После этого Милан контролировал мяч в течение нескольких минут, после чего перешел на игру вторым номером. Подопечные Симоне Индзаги пошли вперед большими силами, намереваясь как можно скорее возродить интригу. К их чести, они сумели это сделать довольно быстро. Главный арбитр назначил еще один пенальти – за фол Калулу против Корреа. Доннарумме удалось потащить одиннадцатиметровый удар от Имммобиле, но оплошность Чиро исправил Луис Альберто, успешно сыгравший на добивании – 2:1.

Сократив отставание в счете, гости продолжили атаковать, а их соперник прижался к собственной штрафной. Подопечные Стефано Пьоли рассчитывали на контратаки, но у них абсолютно ничего не получалось. "Орлы" оказывали серьезное давление на владения Доннаруммы, благодаря чему вполне могли рассчитывать на второй гол. Но до завершающего удара по воротам дело не доходило. Не помогали забить и заработанные стандарты. В одном из эпизодов Луис Альберто закрутил мяч в ворота прямым ударом с углового, но Доннарумма был к этому готов. В остальное время римлянам не удалось ничего создать у ворот соперника. Милан удержал преимущество в счете по итогам первого тайма, отправившись отдыхать, ведя в счете.

Сразу же после возобновления игры "дьяволы" забрали мяч под свой контроль. Они провели несколько акцентированных атак, но ни одна из них не завершилась ударом по воротам. Гости довольно быстро перехватили инициативу, перебравшись на чужую половину поля. Подопечные Индзаги не стеснялись пробивать по воротам с разных дистанций, но их удары не несли реальной угрозы для Доннаруммы. Через некоторое время хозяева успокоили игру. Но это не спасло их от пропущенного гола. Римляне разыграли классную комбинацию, в завершении которой Иммобиле мастерски пробил мимо Доннаруммы — 2:2.

После забитого гола "орлы" не остановились на достигнутом, намереваясь впервые в матче повести в счете. Они продолжали атаковать большими силами, однако не угрожали воротам соперника. Со временем гости снова нанесли череду ударов по воротам, но они не были опасными. Милан время от времени перехватывал инициативу и уводил игру со своей половины поля, но на чужой у хозяев абсолютно ничего не получалось. Ломбардийцы могли пропустить от Мурики после подачи с углового, но Доннарумма справился с его ударом.

Через некоторое время игра выровнялась. Команды по очереди владели мячом, но не угрожали воротам друг друга. Затем подопечные Пьоли полностью забрали мяч под свой контроль. Теперь они отчаянно пытались забить, а Лацио рассчитывал на контратаки. Сперва у хозяева ничего не получалось впереди, но затем они создали два убойных момента в течение минуты. Но Ребич не использовал оба — с первым ударом героически справился Рейна, а во втором эпизоде хорват не попал по воротам.

"Россонери" не опустили руки, отчаянно пытаясь таки дожать соперника. Они раз за разом загружали мяч в штрафную, однако это не приносило дивидендов. В компенсированное время они таки добились своего. Эрнандес выиграл борьбу на втором этаже после подачи с углового и отправил мяч в сетку, принеся своей команде победу — 3:2. Данный результат позволил Милану обойти Интер и снова возглавить турнирную таблицу. "Россонери" стали зимним чемпионом Серии А.

В 15-м туре, который состоится 3-го января, Милан сыграет с Беневенто, а Лацио сразится с Дженоа.

Милан - Лацио 3:2

Голы: Ребич, 10, Чалханоглу, 17 (с пенальти), Эрнандес, 90+2 — Луис Альберто, 27, Иммобиле, 59

Милан: Дж. Доннарумма — Калабрия (Далот, 90+2), Калулу, Романьоли, Эрнандес — Крунич, Тонали — Салемакерс (Кастильехо, 64 (Мальдини, 90+2)), Чалханоглу, Ребич — Леау (Хауге, 79)

Лацио: Рейна — Патрик (Худт, 88), Луис, Фелипе, Раду — Лаццари, Милинкович-Савич (Акпа-Акпро, 73), Эскаланте (Катальди, 46), Лиус Альберто, Марушич — Корреа (Мурики, 32), Иммобиле (Перейра, 74)

Предупреждения: Крунич, Эрнандес — Эскаланте, Луис Альберто, Акпа-Акпро, Мурики

На 27-й минуте Иммобиле не реализовал пенальти (вратарь)