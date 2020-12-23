Италия

Завершились поединки 14-го тура чемпионата Италии.

В поединке 14-го тура чемпионата Италии Болонья в родных стенах сумела совершить камбэк против Аталанты, сведя матч к ничьей.

Болонья — Аталанта 2:2

Голы: Томиясу, 73, Пас, 82 — Мюриэль, 22 (с пенальти), 23

Болонья: Да Коста — Томиясу, Данило, Медель, Дейкс (Пас, 78) — Виньято, Шутен (Домингес, 76), Сориано, Балдюрссон (Сванберг, 65), Барроу (Орсолини, 65) — Паласио

Аталанта: Голлини — Джимсити, Ромеро, Толои (Паломино 46) — Госенс (Мохика, 85), Фройлер (Малиновский, 90), де Рон, Хатебур, Иличич, Пессина — Мюриэль (Сапата, 65)

Предупреждения: Паласио — Госенс, Джимсити

В параллельном поединке Наполи на своем поле на последних минутах вырвал ничью у Торино. К слову, ничья сместила неаполитанцев на пятое место в таблице.

Наполи — Торино 1:1

Голы: Инсинье, 90+2 — Иццо, 56

Наполи: Мерет — Ди Лоренцо, Манолас, Максимович, Хисай (Руй, 71) — Политано (Лосано, 63), Бакайоко (Руис, 71), Петанья (Льоренте, 71), Демме (Элмас, 30), Зелиньски — Инсинье

Торино: Сиригу — Бремер, Буоджорно, Иццо — Родригес (Войвода, 88), Линетты (Сердже, 90+4), Ринкон, Лукич (Мейте, 89), Синго — Белотти (Дзадза, 89), Верди

Предупреждения: Бакайоко, Элмас — Иццо, Буоджирно, Линетты

Победу в боевом поединке против Кальяри отпраздновала Рома, которая сумела подняться в зону Лиги чемпионов.

Рома - Кальяри 3:2

Голы: Верету, 11, Джеко, 71, Манчини, 77 — Жоао Педро, 59, 90 (с пенальти)

Рома: Миранте (Лопес, 74) — Манчини, Кристанте (Смоллинг, 74), Кумбулла (Ибаньес, 63) — Карсдорп, Вильяр, Верету, Перес, Мхитарян, Педро (Пеллегрини, 63) — Джеко (Майораль, 78)

Кальяри: Краньо — Чеппителли, Годин (Калигара, 85), Валюкевич — Ликояннис (Соттиль, 78), Рог (Олива, 15), Марин (Перейра, 85), Нандес, Саппа — Симеоне (Паволетти, 78), Жоао Педро

Предупреждения: Кристанте, Манчини, Кумбулла — Саппа, Нандес