Италия

Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка чемпионата Италии.

Болонья и Аталанта не выявили сильнейшего в рамках 14-го тура итальянской Серии А.

Команды продемонстрировали результативный футбол, отправив в ворота друг друга по два мяча, при этом Руслан Малиновский появился на поле лишь в концовке встречи.

Смотрите видео голов и обзор матча Болонья — Аталанта:

Болонья — Аталанта 2:2

Голы: Томиясу, 73, Пас, 82 — Мюриэль, 22 (с пенальти), 23

Болонья: Да Коста — Томиясу, Данило, Медель, Дейкс (Пас, 78) — Виньято, Шутен (Домингес, 76), Сориано, Балдюрссон (Сванберг, 65), Барроу (Орсолини, 65) — Паласио

Аталанта: Голлини — Джимсити, Ромеро, Толои (Паломино 46) — Госенс (Мохика, 85), Фройлер (Малиновский, 90), де Рон, Хатебур, Иличич, Пессина — Мюриэль (Сапата, 65)

Предупреждения: Паласио — Госенс, Джимсити