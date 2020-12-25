Италия

Нападающий высказал свое мнение о болезни.

Нападающий Милана Златан Ибрагимович, который переболел коронавирусом, рассказал, как протекала его болезнь.

"Я был спокоен, когда заразился коронавирусом. Я чувствовал себя немного заинтригованным, мне хотелось узнать, что это такое. Этот вирус ударил по всему миру, это огромная трагедия, и теперь он пришел ко мне.

Я сидел дома и ждал, что же произойдет. У меня была головная боль, не такая уж и ужасная, немного раздражающая. Это довольно сложная штука, я немного потерял вкус. Я все время сидел дома в раздражении, ведь не мог выйти на улицу или хорошо потренироваться. Для меня сидеть спокойно — это ужас.

В один момент я начал разговаривать с домом и давал имена стенам. В таком состоянии концентрируешься только на коронавирусе и начинаешь приписывать себе все возможные беды — даже те, которых нет. Это боль за то, что вы чувствуете, и за то, что вы думаете, что чувствуете. Это ужасный вирус, с этим нельзя спорить", — цитирует Ибрагимовича Corriere della Sera.

Ранее сообщалось, что первый гол Ибрагимовича в МЛС был признан лучшим в истории турнира.