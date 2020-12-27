Италия

Колумбиец имеет шанс отправиться в Азию.

Китайские клубы заинтересованы в услугах крайнего защитника Ювентуса Хуана Куадрадо, сообщает Calciomercato.

По данным источника, ряд китайских команд уже связались с туринцами, чтобы обсудить условия трансфера в ближайшее окно.

Отмечается, что Ювентус не стремится продать колумбийского футболиста. Кроме того, вариант с игроком также рассматривают команды из АПЛ.

Ранее сообщалось, что сам Куадрадо готов покинуть Ювентус и уехать в Китай, если последует щедрое финансовое предложение.