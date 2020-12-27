Колумбиец имеет шанс отправиться в Азию.
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27 декабря 2020, 11:57
Китайские клубы заинтересованы в услугах крайнего защитника Ювентуса Хуана Куадрадо, сообщает Calciomercato.
По данным источника, ряд китайских команд уже связались с туринцами, чтобы обсудить условия трансфера в ближайшее окно.
Отмечается, что Ювентус не стремится продать колумбийского футболиста. Кроме того, вариант с игроком также рассматривают команды из АПЛ.
Ранее сообщалось, что сам Куадрадо готов покинуть Ювентус и уехать в Китай, если последует щедрое финансовое предложение.