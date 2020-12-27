Италия

Шведский нападающий рассказал о своих ощущениях от обстановки внутри команды.

В интервью итальянскому изданию La Gazzetta dello Sport в рамках передачи Sportweek нападающий Милана Златан Ибрагимович рассказал о процессе своей адаптации во время второго пришествия в стан "россонери", а также поделился планами на будущие поединки.

"В январе прошлого года, когда я приехал сюда, Милан был двенадцатым. Соперники уже успели списать нас со счетом, но они грубо ошиблись. Вместо этого, мы сумели достичь вершины в новом футбольном году и теперь доказываем, что являемся частью итальянской футбольной элиты", — считает шведский нападающий.

"Победы — мой наркотик. Трудно объяснить, но, когда я на поле, я должен побеждать любой ценой. На тренировках я выиграл 95% сыгранных спаррингов, это не ложь. Я слишком зациклен на успехе, но не схожу при этом с ума. Мои товарищи по команде придерживаются таких же взглядов на вещи, после ничьи против Пармы (2:2, 13 декабря 2020 года) все были озлобленными".

Вспомнил Ибрагимович и о своем прошлом в составе иных команд из Италии: "Я очень уважаю и вспоминаю все клубы, в которых играл. Но здесь, в Милане, я чувствую себя как дома. Каждое утро езжу в Миланелло, но домой не тороплюсь, потому что там и есть мой дом. В Милане у меня много друзей, и мне не будет трудно жить там даже после того, как я перестану играть".

"Я бы никогда не променял свои 12 Guldbollen (Золотой мяч Швеции — ред.), — рассуждает об индивидуальных наградах футболист, — на один из призов от France Football. Я видел много игроков, которые выиграли чемпионат мира, чемпионат Европы, Лигу чемпионов и Золотой мяч, но потом они исчезли. Я играю 25 лет и всегда на высоте. В моем случае это не мимолетный успех. В этом и заключается большая разница".

В новом сезоне Златан провел 10 матчей (792 минуты) за Милан во всех турнирах, отметившись 11-ю забитыми мячами и одной голевой передачей, но на данный момент продолжает восстанавливаться после травмы берцовой кости.

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