Вингер вновь имеет шанс оказаться в топ-клубе.
Жервиньо, getty images
27 декабря 2020, 13:58
Крайний полузащитник Пармы Жервиньо попал в сферу интересов миланского Интера, утверждает Николо Шкира.
По данным источника, главный тренер "нерадзурри" Антонио Конте лично попросил руководство приобрести ивуарийского футболиста.
Действующий контракт Жервиньо рассчитан до лета 2022 года. В нынешнем сезоне игрок провел 12 поединков, в которых забил 4 гола и отдал 1 ассист.
Ранее сообщалось, что в ближайшее трансферное окно Интер покинет полузащитник Кристиан Эриксен, которым интересуется ПСЖ.