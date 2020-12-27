Италия

Football.ua подводит итоги выступления "орлов" в уходящем году.

В начале этого года сложно было найти в Европе команду, которая была также мила глазу нейтрального болельщика, как Лацио. Римляне установили личный рекорд по количеству побед подряд в Серии А, добыв их 11 одна за другой, а не проигрывали они и вовсе 20 игр подряд. Множество викторий, вырванных там, где их никто и близко не ожидал, а также ничьи в матчах, где всё было готово к поражению (ничего не напоминает?), давали многим людям повод говорить о неком чемпионском характере команды Симоне Индзаги.

Все ожидали, что "бьянкочелести" станут той силой, которая наконец-то "сбросит Ювентус с их гребаного насеста". Лацио шел на первом месте в таблице, порой, хоть и зачастую всего на пару дней, забираясь даже на самую вершину.

Однако все изменил карантин из-за ужасающей ситуации с коронавирусом, который среди европейских стран первым дело пришел именно в Италию, да к тому же сделал это с огромным размахом. Если Милан стал командой, которая выиграла от этого тяжкого события больше всего (хотя еще больше – от продолжения сотрудничества с Пиоли), то Лацио больше остальных пострадал.

После практически четырехмесячной паузы команда Симоне Индзаги начала проигрывать всем и вся – то Аталанте, ведя в счете по ходу игры 2:0 (бергамаски тем самым с горой расплатились за камбэк римлян в первом круге с 0:3), то командам уровня вылетевшего Лечче, что говорит о многом. Тот период для поклонников команды можно назвать настоящим страшным сном, который хочется поскорее забыть.

Почти сразу в ход пошли конспирологические теории, мол это все месть футболистов президенту клуба Клаудио Лотито за ковидное снижение зарплаты. Но конспирология на то и конспирология, чтобы ей не было никаких доказательств, а реальным же стала очевидность скудности скамейки запасных римского клуба. Игра с Миланом, в которой отбывали дисквалификации Иммобиле и Кайседо, игра с Ювентусом, где скамейка состояла во многом из совершенно новых даже для болельщиков клуба имен, и многие другие матчи летней доигровки стали приговором трансферной политики Лотито-Таре.

Приговором непрекращающемуся жлобству первого, против которого второй уже ничего противопоставить не может, а лишь выполняет заказы на поиски новых футболистов албанского проихождения. Земляков экс-форварду клуба и ныне спортдиру клуба Игли Таре доверяют в полной мере и больше всего!



Главным утешением концовки стали 36 мячей Чиро Иммобиле, который повторил рекорд Гонсало Игуаина четырехлетней давности и, разумеется, стал лучшим бомбардиром чемпионата. Гордости в это все добавляет тот факт, что и "‎Золотая бутса"‎ досталась именно итальянцу – кто ж виноват Левандовски, что в Бундеслиге меньше матчей?)

Ну а "табличным" итогом такого сезона крайностей вышло 4 место. В начале розыгрыша оно считалось бы удачным, но после чемпионских надежд оно казалось полным провалом, особенно в свете того, как часто и Ювентус терял очки летом. Но цель в виде Лиги чемпионов была достигнута, и лациали все до одного начали кричать в клубные двери: "Дон Клаудио, трать хотя бы сейчас!!!". Услышал ли это сам Лотито? Частично.

Самым дорогим трансфером летнего межсезонья стал косовар (не опять, а снова) Ведад Мурики, приобретенный у Фенербахче за аномальные для скупого владельца 18 миллионов евро. Если подытожить его выступление одним словом: совсем плохо. И даже оговорки про перенесенный коронавирус тут не действуют.

Хотя, конечно, и Кайседо раньше болельщики Лацио ненавидели всем сердцем, а сейчас без него и его феноменальных выходов на замену представить команду сложно, а сам эквадорец является настоящим любимчиком "небесно-голубых" тиффози. Посмотрим, что будет дальше, но если у форварда так и не пойдет, то новых больших вложений мы от Лотито не ждем. Вечный аргумент обеспечен: "вы просили – я потратился, но вы все равно были недовольны". Лотито со своими фанатами играется в игрушки, на их чувства он плевал.



Нидерландский возвращенец Уэсли Худт также пока особо не впечатляет, хотя все три года после ухода из римского клуба он не играл на регулярной основе нигде, так что удивляться особо нечему. Не подобрать пока много хороших слов и в адрес Мохамеда Фареса и Андреаса Перейры, хотя первый в паре матчей смотрелся не так уж и плохо. Аргентинец Гонсало Эскаланте и вовсе начал выходить на поле под Рождество.





Лучше всех среди новичков, на величайшее удивление, заиграл 38-летний ветеран Пепе Рейна. На данный момент испанец смог стать железобетонным игроком основы, вытеснив Стракошу на скамейку запасных. Да, ошибки бывают, но куда без них, особенно в таком возрасте?!



По очень странному стечению обстоятельств, в самом начале сезона (сейчас же выходящий на поле довольно редко) неплохо вписался в игру команды и 28-летний ивуарийский полузащитник Жан-Даниэль Акпа-Акпро, пришедший из Салернитаны — второго клуба Лотито. Но вот вопрос: можно ли все это назвать усилением под главный турнир континента? Вопрос риторический.





Хотя, как ни странно, именно выступление в ЛЧ в первой половине начавшегося с опозданием сезона 2020/2021 можно выделить для Лацио со знаком плюс. Команда вышла из пускай и не самой сильной группы (но до самого финиша имела шансы на первое место в квартете, пусть еще большие в конце домашней игры с Брюгге имела и на третье), с Боруссией Дортмунд, Брюгге и Зенитом, но все же не забываем, что хоть на какой-то стадии самой ЛЧ команда играла впервые с сезона 2015/2016, на несчастном групповом этапе турнира — впервые в сезона 2007/2008, а вышла в плей-офф – впервые с чемпионского 1999/2000.

Матч первого тура с дортмундской Боруссией спокойно можно назвать лучшим для команды после тяжелейшего локдауна. А можно и лучшим в 2020-ом году как таковом, хотя тут февральская игра с Интером с удовольствием поспорит.

В чемпионате же дела у "бьянкочелести" идут неважно. Чем-то это напоминает провальный сезон 2018/2019, слегка подкорректированный лишь разгромной победой в дерби и Кубком, да только тут, все же, у команды есть еще и Лига чемпионов, которая действительно приукрашивает неудачи. Если раньше основной и видной без единого бинокля проблемой команды Индзаги была слабая скамейка, то сейчас, про происшествии долгих лет, к ней можно смело добавить однотипность мыслей алленаторе.



Игру Лацио знают все – контратаки с правофланговыми марафонскими спринтами а-ля Усейн Болт в исполнении Мануэля Лаццари, технические и скоростные действия Корреа с обязательно поднятыми глазами в поисках Иммобиле, джокерские выходы на замену Кайседо… Приукрашивают такой футбол лишь светлые головы Луиса Альберто и Сергея Милинковича-Савича, которые порой могут выдать нечто воистину гениальное. Это видим мы, журналисты и болельщики, и уже точно это видят тренера других итальянских команд.

Персона Индзаги, тем не менее, очень выгодна Лотито. Симоне любит клуб всем сердцем, он отдал ему долгие годы игровой карьеры, включая чемпионский сезон 1999/2000, и он не будет требовать слишком многого. Он не будет ставить ультиматумы, ибо не хочет вступать с Лацио в конфликт. Один раз, летом 2018-го, попытался, на что получил от президента многозначительный ответ: "‎Симоне, здесь решаю я, а не ты. Ты вечно на все жалуешься. Хотя стоимость твоей команды в 10 раз больше, чем у других"‎.



А в целом же, Индзаги-младший – это такой себе вариант "клубного сердца", если угодно. Да, на определенном результате Симоне дал результат, но, по нашему скромному мнению, он уже выжал из этой команды максимум. Если бы не коронавирус – мог бы дать больше и удостоиться едва ли не памятника, но это была бы уже, как говорил классик, совсем другая история. Хотя тут надо сразу выразить оговорку: скорее Лацио как таковой выжал свой максимум при Лотито.





Да, надо делать скидку на то, что у клуба ограниченные ресурсы, с чего вытекает не самый сильный и уж точно не молодеющий состав, но ведь и с этим набором исполнителей Индзаги мог бы, как минимум, испробовать больше схем, тактик и планов на игру, да к тому же не наступать постоянно на те же грабли, что в последнем матче с Миланом – ну сколько раз уже Лацио за последние годы расплачивался за откровенную игру на удержание в концовках матчей?! Да к тому же чаще всего сопряженную откровенно непонятными заменами…



Будущее алленаторе? Думаем, какой-то клуб подобного масштаба. Топовый – скорее всего, не потянет. Он отличный психолог, реанимировавший карьеры большого числа футболистов (Альберто, Иммобиле, Кайседо, Лейва), но на этом везде и всегда не вытянешь.

Лацио был и остается одним из самых скандальных клубов Италии. Чего стоит хотя бы история с прекрасным клубным самолетом, запущенным в ноябре – Луис Альберто сразу же возбухнул, что лучше бы руководство клуба платило игрокам зарплаты. Тем самым испанец, скажем прямо, намекнул, что вышеупомянутые конспирологические версии падения команды в концовке минувшего первенства могут иметь право на жизнь. А самолет-то уже во время первой поездки потерпел проблемы и был сделан вывод, что техническое состояние судна не впечатляет – Дон Клаудио экономит даже там, где это уже совсем не смешно…

Этот странный во всех смыслах год запомнился для клуба историческим выходом сначала в группу, а затем в плей-офф Лиги чемпионов, но дал поклонникам "орлов" немало новой пищи для размышлений. Хотя как новой – каждый год с некими изменениями рецепта им ее подают исправно, и на все те же прямые вопросы находятся лишь все те же двусмысленные ответы.





Впереди у Лацио Бавария. Но в первую очередь, конечно же, продолжение Серии А. Если из нынешней ситуации с восьмой строчкой в таблице Индзаги выведет клуб в первую четверку, то вопрос нового контракта даже для такого скупердяя как Лотито отпадет сам по себе. Но то ли это, что воистину сейчас решает проблемы римского клуба?!

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