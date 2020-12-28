Италия

Украинец может укрепить ряды римлян в зимнее трансферное окно.

Нападающий Гента Роман Яремчук находится в шорт-листе Ромы на позицию нападающего в зимнее трансферное окно, сообщает La Gazzetta dello Sport.

По данным источника, другим вариантом для римлян остается Стефан Эль-Шаарави, который уже защищал цвета "джаллоросси", и готов пойти на значительное понижение зарплаты ради возвращения в клуб.

Отмечается, что Рома приобретет форварда, если удастся отправить в аренду Карлеса Переса. Кроме того, одной из альтернатив римляне рассматривают атакующего хавбека Эвертона Бернарда.

Ранее сообщалось, что Гент не станет отпускать Яремчука в стан конкурента по чемпионату.