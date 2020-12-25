Клуб готов отпустить украинца только в другой чемпионат.
РОМАН ЯРЕМЧУК, KAAGENT.BE
25 декабря 2020, 19:50
Нападающий Гента и сборной Украины Роман Яремчук не перейдет в Брюгге. Об этом сообщает Voetbal24.
По информации источника, боссы "буйволов" не намерены усиливать принципиального соперника своим форвардом, и отклонят все предложения от Брюгге.
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Гент готов продать украинца только в клуб из другого чемпионата, если получит очень выгодное предложение. Яремчук, в свою очередь, намерен зимой сменить прописку.
В текущем сезоне на его счету 11 голов и четыре голевых паса в 21 матче за Гент во всех турнирах.
Ранее сообщалось, что в услугах Яремчука заинтересована Рома.
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