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Клуб готов отпустить украинца только в другой чемпионат.

Нападающий Гента и сборной Украины Роман Яремчук не перейдет в Брюгге. Об этом сообщает Voetbal24.

По информации источника, боссы "буйволов" не намерены усиливать принципиального соперника своим форвардом, и отклонят все предложения от Брюгге.

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Гент готов продать украинца только в клуб из другого чемпионата, если получит очень выгодное предложение. Яремчук, в свою очередь, намерен зимой сменить прописку.

В текущем сезоне на его счету 11 голов и четыре голевых паса в 21 матче за Гент во всех турнирах.

Ранее сообщалось, что в услугах Яремчука заинтересована Рома.

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