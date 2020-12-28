Италия

Турецкий полузащитник вступил в активную фазу переговоров с клубом о продлении контракта.

Как сообщает итальянское издание La Gazzetta dello Sport, представители турецкого полузащитника итальянского Милана Хакана Чалханоглу приступили к решающему раунду переговоров о продлении действующего соглашения между футболистом и его нынешним клубом.

Камнем преткновения на пути к успешному завершению данного процесса могут стать финансовые запросы игрока, которые клуб готов удовлетворить лишь частично. Так, Чалханоглу запросил у "россонери" 5 млн евро, плюс бонусы за лояльность, в качестве размера заработной платы за сезон, что равно двукратному увеличению его текущего дохода.

Милан, в свою очередь, ответил предложением в 3,5 млн евро, к которым не готов прибавлять никаких дополнительных вознаграждений.

26-летний турецкий полузащитник присоединился к итальянскому клубу в 2017-м году, совершив переход из леверкузенского Байера за 23,3 млн евро, согласно данным портала Transfermarkt.

Действующее соглашение между Чалханоглу и Миланом рассчитано до конца июня 2021 года. В новом сезоне турок является одним из основных футболистов команды, приняв участие в 20 матчах (1637 минут), в которых сумел отметиться шестью точными ударами и девятью голевыми передачами.

Следующий матч Милана, в котором сможет принять участие Чалханоглу, состоится 3 января, когда "россонери" сыграют в гостях у Беневенто.