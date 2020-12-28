Италия

Аргентинский центрбек отверг предложения от Дженоа и клуба из Турции.

Центральный защитник Матео Мусаккьо может в ближайшем будущем покинуть Милан, поскольку его контракт истекает летом 2021 года.

Несмотря на это, как сообщает журналист Николо Скира, 30-летний аргентинец хотел бы продолжить защищать цвета "россонери" и подписать новое соглашение.

Летом Мусаккьо планирует определиться со своим будущим. По информации источника, он отказался он предложений Дженоа и клуба из Турции, который не уточняется.

В текущем сезоне Матео Мусаккьо не провел ни одного матча за Милан из-за травмы голеностопа. Сообщалось, что уже зимой он отправится за новым вызовом в своей карьере.

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