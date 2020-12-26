Италия

"Россонери" планируют избавиться от защитников.

Защитники Матео Мусаккьо и Лео Дуарте в зимнее трансферное окно покинут Милан. Об этом сообщает Football Italia ccылаясь на MilanNews.

По информации источника, клуб в январе начнет поиски нового центрального защитника по причине ухода аргентинца и бразильца.

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Дуарте может отправиться в аренду, так как не получает игровой практики, а на Мусаккьо Пиоли не рассичитывает вовсе.

Лео в текущем сезоне сыграл три игры за "россонери" во всех турнирах, а Мусаккьо на поле не появлялся.

Ранее сообщалось, что в услугах Матео Мусаккьо заинтересована Дженоа.

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