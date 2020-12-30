Италия

Футболист скоро начнет тренироваться в общей группе.

Нападающий миланского Интера Алексис Санчес восстановился после травмы бедра. Об этом сообщает Football Italia.

По информации источника, футболист в ближайшие несколько дней возобновит тренировке в общей группе.

Напомним, 13-го декабря чилиец получил травму приводящей мышцы бедра в игре против Кальяри в Серии А. Несколько недель футболист восстанавливался.

В предстоящем матче против Кротоне, третьего января, Санчес уже сможет выйти на поле.

В текущем сезоне на его счету девять матчей за Интер в чемпионате Италии, в которых отличился двумя голами.

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