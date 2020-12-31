Футболист вновь будет выступать за островитян.
Раджа Наингголан, getty images
31 декабря 2020, 12:27
Официальный сайт Кальяри сообщает, что клуб вновь арендовал у Интера до конца сезона полузащитника Раджу Наингголана.
Напомним, бельгийский футболист выступал за островитян с 2010 по 2014 год, а также в сезоне 2019/20. Игрок будет выступать под четвертым номером.
В нынешнем сезоне в составе Интера Раджа провел на поле 40 минут (в четырех матчах) в Серии А и 3 минуты в Лиге чемпионов (1 матч).
Ранее сообщалось, что Интер уже нашел замену Наингголану, согласовав условия контракта с хавбеком Аталанты Алехандро Гомесом.