Италия

Футболист вновь будет выступать за островитян.

Официальный сайт Кальяри сообщает, что клуб вновь арендовал у Интера до конца сезона полузащитника Раджу Наингголана.

Напомним, бельгийский футболист выступал за островитян с 2010 по 2014 год, а также в сезоне 2019/20. Игрок будет выступать под четвертым номером.

В нынешнем сезоне в составе Интера Раджа провел на поле 40 минут (в четырех матчах) в Серии А и 3 минуты в Лиге чемпионов (1 матч).

Ранее сообщалось, что Интер уже нашел замену Наингголану, согласовав условия контракта с хавбеком Аталанты Алехандро Гомесом.