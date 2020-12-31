Италия

Похоже, аргентинец близок к переходу в стан миланцев.

Руководство Интера достигло личной договоренности с полузащитником Аталанты Алехандро Гомесом, сообщает Corriere della Sera.

По данным источника, аргентинский футболист получит договор до 2023-го года, а его зарплата будет оставаться на прежнем уровне — 2,5 миллиона евро.

Гомес готов стать футболистом миланской команды из-за того, что клуб борется за место в зоне Лиги чемпионов. Известно, что Аталанта хочет за игрока 15 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что Интер не готов платить бергамаскам такую сумму, и намерен сбить цену за игрока.