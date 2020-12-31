Италия

Менеджер уверен в успехе своей команды.

Главный тренер Милана Стефано Пьоли заявил, что его команде удастся достичь поставленной цели и вернуться в Лигу чемпионов.

"Мы будем работать над улучшением нашей игры. И да, вернемся в Лигу чемпионов. Клуб ни о чем не просил, они не хотят на нас давить.

Мальдини, Массара и Газидис создали для нас идеальные условия работы: они выдающиеся менеджеры. Но мы все понимаем, что должны сделать все, чтобы вернуть Милан» туда, где он должен быть.

Этого турнира слишком долго не хватало, это наше место, и мы можем это сделать", — сказал Пьоли Corriere della Sera.

Ранее итальянский менеджер высказал свое мнение об игре полузащитника Хакана Чалханоглу.