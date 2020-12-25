Наставник "россонери" хочет продлить контракт с турком.
Стефано Пьоли (слева) и Хакан Чалханоглу, Getty Images
25 декабря 2020, 10:22
Главный тренер Милана Стефано Пьоли поделился мнением о полузащитнике "россонери" Хакане Чалханоглу.
"Мы выиграли много матчей, потому что у нас сильные футболисты, и я не променял бы их на других.
Чалханоглу обладает неероятной техникой, он фантастический футболист, всегда знает, что делать на поле. Он щедр, он топ-игрок".
О продлении контракта:
"Думаю, Чалха здесь все устраивает, переговоры идут, и мы все хотим одного (заключения нового соглашения, прим.ред)", – цитирует Пьоли Football Italia.
Ранее наставник миланского клуба восхитился лидерством своих подопечных в Серии А.