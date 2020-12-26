Англия

Клуб не собирается расставаться с футболистами в январе.

Манчестер Сити не намерен уменьшать свой кадровый потенциал, учитывая, что команде предстоит напряженный график — утверждает The Athletic.

Это означает, что и Александр Зинченко останется в Манчестере, хотя на него претендовали Ювентус и Наполи.

В нынешнем сезоне в активе 24-летнего украинца одна результативная передача в шести матчах.

Контракт одного из лидеров сборной Украины с "горожанами" рассчитан до лета 2024 года.

Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!



​Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.