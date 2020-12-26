Клуб не собирается расставаться с футболистами в январе.
Александр Зинченко, Getty Images
26 декабря 2020, 17:11
Манчестер Сити не намерен уменьшать свой кадровый потенциал, учитывая, что команде предстоит напряженный график — утверждает The Athletic.
Это означает, что и Александр Зинченко останется в Манчестере, хотя на него претендовали Ювентус и Наполи.
В нынешнем сезоне в активе 24-летнего украинца одна результативная передача в шести матчах.
Контракт одного из лидеров сборной Украины с "горожанами" рассчитан до лета 2024 года.
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