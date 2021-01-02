Италия

Вингер может оказаться в чемпионате Италии.

Руководство Милана намерено укрепить состав команды во время зимнего трансферного окна, приобретя как минимум крайнего полузащитника, сообщает Calciomercato.

По данным источника, "россонери" предложили купить вингера Динамо Виктора Цыганкова, назвав итальянцам ценник в 35 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Цыганков провел 19 матчей, отличившись 10 голами и тремя результативными передачами.

Ранее сообщалось, что в Италию также может отправиться Александр Зинченко, который попал в сферу интересов Лацио.