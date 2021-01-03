Италия

Завершился очередной поединок чемпионата Италии.

Аталанта принимала на своем поле Сассуоло в рамках 15-го тура итальянской Серии А, где добыла уверенную победу.

Подопечные Джан Пьеро Гасперини отправили в ворота соперника пять мячей, тогда как гости сумели отличиться только одним забитым голом практически под занавес поединка.

Руслан Малиновский, в свою очередь, появился на поле во втором тайме, выйдя на замену вместо Пессины на 63-й минуте.

Аталанта — Сассуоло 5:1

Голы: Сапата, 11, 49, Пессина, 45, Госенс, 57, Муриэль, 67 — Кирикеш, 75

Аталанта: Голлини, Хатебур, Гимшити (Депаоли, 77), Паломино, Госенс (Руджери, 77), Иличич (Муриэль, 63), де Рон, Пессина (Малиновский, 63), Фройлер, Ромеро, Сапата (Миранчук, 84).

Сассуоло: Консильи, Мюльдюр, Кирикеш, Кирьякопулос, Феррари, Траоре (Гараслин, 84), Локателли, Берарди (Распадори, 84), Лопес (Обианг, 56), Бога (Бурабия, 68), Капуто (Дефрель, 56).

Предупреждения: Хатебур, Ромеро, де Рон — Кирикеш.