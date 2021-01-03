Стали известны стартовые составы команд для поединка 15-го тура итальянской Серии А, в котором сыграют туринский Ювентус и фриульский Удинезе.
Пауло Дибала, Getty Images
03 января 2021, 21:13
Насыщенное поединками воскресенье итальянской Серии А завершится матчем в Турине, где действующий чемпион страны будет на своем поле принимать Удинезе из Фриули.
После краха в домашнем матче против Фиорентины (0:3), Андреа Пирло сделал лишь две замены в стартовом составе своей команды. Пауло Дибала в атаке заменил Альваро Морату, а вместо дисквалифицированного Куадрадо в правом фланге обороны выйдет Данило.
Удинезе в прошлом туре также проиграл, но куда более скромному Беневенто (0:2), поэтому наставник фриульцев Лука Готти аналогично ограничился лишь двумя заменами, выпустив с первых минут Уоласа в линию полузащиты и де Майо в тройку центральных защитников.
Ювентус: Щесны — Данило, Бонуччи, де Лигт, Алекс Сандро — Кьеза, Маккенни, Бентанкур, Рэмси — Дибала, Роналду.
Запасные: Буффон, Пинсольо, Кьеллини, Демирал, Ди Пардо, Фработта, Артур, Бернардески, Портанова, Фаджиоли, Кулусевски, Да Граса.
Запасные: Гаспарини, Скуффет, Макенго, Молина, тер Авест, Арслан, Несторовски, Мандрагора, Форестьери, Палумбо, Кулибали.
Удинезе: Муссо — Бонифаци, Де Майо, Самир — Ларсен, Де Пауль, Уолас, Перейра, Зегелаар — Лазанья, Пуссетто.
Матч Ювентус — Удинезе начнется в 21:45 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией
на Football.ua.