Италия

Стали известны стартовые составы команд для поединка 15-го тура итальянской Серии А, в котором сыграют туринский Ювентус и фриульский Удинезе.

Насыщенное поединками воскресенье итальянской Серии А завершится матчем в Турине, где действующий чемпион страны будет на своем поле принимать Удинезе из Фриули.

После краха в домашнем матче против Фиорентины (0:3), Андреа Пирло сделал лишь две замены в стартовом составе своей команды. Пауло Дибала в атаке заменил Альваро Морату, а вместо дисквалифицированного Куадрадо в правом фланге обороны выйдет Данило.

Удинезе в прошлом туре также проиграл, но куда более скромному Беневенто (0:2), поэтому наставник фриульцев Лука Готти аналогично ограничился лишь двумя заменами, выпустив с первых минут Уоласа в линию полузащиты и де Майо в тройку центральных защитников.

Ювентус: Щесны — Данило, Бонуччи, де Лигт, Алекс Сандро — Кьеза, Маккенни, Бентанкур, Рэмси — Дибала, Роналду.

Запасные: Буффон, Пинсольо, Кьеллини, Демирал, Ди Пардо, Фработта, Артур, Бернардески, Портанова, Фаджиоли, Кулусевски, Да Граса.



Удинезе: Муссо — Бонифаци, Де Майо, Самир — Ларсен, Де Пауль, Уолас, Перейра, Зегелаар — Лазанья, Пуссетто.