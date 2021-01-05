Неаполитанцы хотят выручить за своего форварда 15 миллионов евро.
Аркадиуш Милик, Getty Images
05 января 2021, 14:30
Нападающий Аркадиуш Милик может сменить клубную прописку уже в зимнее трансферное окно, однако финансовые запросы Наполи могут помешать уходу поляка в другую команду.
Как сообщает журналист Фабрицио Романо, в услугах 26-летнего форварда заинтересованы Марсель и мадридский Атлетико, однако они не будут подписывать футболиста, если Наполи не снизит запрашиваемую сумму.
Отмечается, что в данный момент неаполитанцы хотят выручить с продажи Милика 15 миллионов евро. Нынешний контракт польского форварда рассчитан до лета 2021 года.
Ранее появлялась информация об интересе к Аркадиушу Милику со стороны Тоттенхэма и Эвертона.
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