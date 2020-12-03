Испания

Польский нападающий будет нарасхват уже в ближайшее трансферное окно.

Еще в короткий период межсезонья польский нападающий неаполитанского Наполи Аркадиуш Милик должен был покинуть коллектив Дженнаро Гаттузо, однако его трансфер в Рому сорвался в последний момент, даже несмотря на успешное прохождение медосмотра.

Однако "Партенопеи" не простили футболисту отсутствия лояльности к его текущему клубу, поэтому приняли решение исключить игрока из заявки на сезон. Очевидно, что в таких условиях смысла продлевать контракт с клубом не было, поэтому игрок был выставлен на трансферный рынок.

На польского нападающего сразу нашлись претенденты в лице римской Ромы, туринского Ювентуса и милансого Интера, а к их числу в недавнем прошлом, как сообщает испанское ежедневное издание AS, присоединились мадридский Атлетико, лондонский Тоттенхэм и Эвертон.

"Матрасники" хотят закрыть дыру в своей обойме, которая была образована травмой Диего Косты и коронавирусом у Луиса Суареса.

Контракт футболиста подходит к концу следующим летом, поэтому ожидается, что Наполи будет стремиться к получению хоть каких-нибудь сумм компенсации за его переход.