Италия

Специалист поделился ожиданиями о борьбе за скудетто.

Главный тренер Ромы Паулe Фонсека назвал главных претендентов на победу чемпионате Италии и рассказал, будут ли "волки" за нее бороться.

"Интер и Ювентус — фавориты на победу в Серии А. Еще три или четыре команда также будут бороться за титул, включая нас. Посмотрите, что делает Милан, это фантастика. Еще есть Наполи и Аталанта, даже если фаворитами являются другие клубы".

"Кротоне проиграл Интеру, но миланцы — очень качественна и смелая команда. У нас будет тяжелый матч против Кротоне. Эта команда показывает неплохой футбол, невзирая на место, которое занимает в таблице", — сказал Фонсека на пресс-конференции.

Отметим, Рома сойдется с Кротоне шестого января. Начало встречи — в 16:00 по киевскому времени.

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