Фулбек Лилля может перебраться в Серию А.
Зеки Челик, Getty Images
05 января 2021, 10:58
Правый защитник Лилля Зеки Челик может сменить клубную прописку в зимнее трансферное окно и продолжить карьеру в чемпионате Италии.
Как сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио, в 23-летнем турецком футболисте, потенциальный трансфер которого оценивается в 15 миллионов евро, заинтересована Рома.
Руководство "волков" уже сделало предварительное предложение, чтобы оценить вероятность подписания Челика. Пока неизвестно, будут ли готовы римляне удовлетворить финансовые запросы Лилля уже этой зимой.
В текущем сезоне Зеки Челик провел на клубном уровне 15 поединков во всех турнирах, в которых забил два гола и отдал две результативные передачи.
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