Италия

Фулбек Лилля может перебраться в Серию А.

Правый защитник Лилля Зеки Челик может сменить клубную прописку в зимнее трансферное окно и продолжить карьеру в чемпионате Италии.

Как сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио, в 23-летнем турецком футболисте, потенциальный трансфер которого оценивается в 15 миллионов евро, заинтересована Рома.

Руководство "волков" уже сделало предварительное предложение, чтобы оценить вероятность подписания Челика. Пока неизвестно, будут ли готовы римляне удовлетворить финансовые запросы Лилля уже этой зимой.

В текущем сезоне Зеки Челик провел на клубном уровне 15 поединков во всех турнирах, в которых забил два гола и отдал две результативные передачи.

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