Италия

Завершился матч 16-го тура Серии А.

В поединке 16-го тура чемпионата Италии Интер на выезде проиграл Сампдории со счетом 1:2, не сумев опередить Милан и возглавить турнирную таблицу.

Напомним, "россонери" в текущем туре сразятся с Ювентусом. Если Милан одолеет туринцев, то сумеет оторваться от второго места на четыре очка.

Сампдория, в свою очередь, закрепилась на 11-м месте.

Сампдория — Интер 2:1

Голы: Кандрева, 23 (с пенальти), 38 — де Врей, 65

Сампдория: Аудеро — Йосида, Тонелли (Берещински, 68), Колли, Оджелло — Кандрева, Торсби, Силва (Аскильдсен, 74), Янтко (Лери, 75) — Кейта (Ла Гумина, 90+2), Дамсгард

Интер: Ханданович — Бастони, де Врей, Шкриниар (Д`Амброзио, 81) — Янг (Перишич, 46), Гальярдини (Лукаку, 63), Брозович, Барелла (Видаль, 81), Хакими — Санчес (Эриксен, 70), Мартинес

Предупреждения: Торсби, Кейта, Аскильдсен — Мартинес, Барелла, де Врей

Незабитый пенальти: Санчес, 12