Италия

Завершились еще два матча чемпионата Италии.

В поединке 16-го тура итальянской Серии А Торино принимал на своем поле Верону.

Все близилось к минимальной победе гостей, однако на 85-й минуте встречи Бремер вернул равновесие в счете и добыл для Торино один пункт в копилку.

Торино — Верона 1:1

Голы: Бремер, 85 — Димарко, 67

Торино: Сиригу, Синго (Войвода, 89), Иццо, Бремер, Мурру (Ансальди, 77), Линетти (Сегре, 70), Лукич (Бонаццоли, 78), Гояк (Верди, 70), Ринкон, Войнович, Белотти.

Верона: Сильвестри, Димарко, Давидович (Ловато, 46), Чеккерини, Фараони, Дзакканьи (Рюэгг, 82), Велозу (Илич, 25), Барак, Тамез (Маньяни, 82), Гюнтер, Калинич (Ди Кармине, 56).

Предупреждения: Белотти — Фараони, Чеккерини, Барак.