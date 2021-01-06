Завершились еще два матча чемпионата Италии.
Торино - Верона, Getty Images
06 января 2021, 18:21
В поединке 16-го тура итальянской Серии А Торино принимал на своем поле Верону.
Все близилось к минимальной победе гостей, однако на 85-й минуте встречи Бремер вернул равновесие в счете и добыл для Торино один пункт в копилку.
Торино — Верона 1:1
Голы: Бремер, 85 — Димарко, 67
Торино: Сиригу, Синго (Войвода, 89), Иццо, Бремер, Мурру (Ансальди, 77), Линетти (Сегре, 70), Лукич (Бонаццоли, 78), Гояк (Верди, 70), Ринкон, Войнович, Белотти.
Верона: Сильвестри, Димарко, Давидович (Ловато, 46), Чеккерини, Фараони, Дзакканьи (Рюэгг, 82), Велозу (Илич, 25), Барак, Тамез (Маньяни, 82), Гюнтер, Калинич (Ди Кармине, 56).
Предупреждения: Белотти — Фараони, Чеккерини, Барак.
Сассуоло сошелся в домашнем противостоянии с Дженоа в параллельном поединке 16-го тура чемпионата Италии.
Команды обменялись забитыми мячами во втором тайме, а победный гол записал на свой счет Распадори на 83-й минуте, который принес Сассуоло непростую победу.
Сассуоло — Дженоа 2:1
Голы: Бога, 52, Распадори, 83 — Шомуродов, 64
Сассуоло: Консильи, Рожерио, Мюльдюр, Феррари, Айхан, Джуричич (Распадори, 74), Маньянелли (Бурабия, 58), Берарди (Дефрель, 35), Локателли (Обианг, 74), Бога, Капуто (Траоре, 58).
Дженоа: Перин, Дзаппакоста, Масьелло (Гильоне, 57), Кришито, Чиборра (Пьяца, 57), Бадель (Ровелла, 58), Радованович, Лерагер, Зайц (Дестро, 82), Скамакка (Гольданига, 71), Шомуродов.
Предупреждения: Айхан, Бурабия — Кришито, Масьелло, Гольданига, Мюльдюр.