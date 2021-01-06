Предлагаем вашему вниманию лучшие моменты поединка.
Радость игроков Аталанті, getty images
06 января 2021, 21:44
Поединок 16-го тура итальянской Серии А, в котором Аталанта принимала на своем поле Парму, завершился разгромной победой хозяев.
Подопечные Джан Пьеро Гасперини отправили в ворота соперника три безответных мяча и набрали три балла.
Предлагаем вам обзор матча:
Аталанта - Парма 3:0
Голы: Муриэль, 16, Сапата, 49, Гозенс, 67.
Аталанта: Голлини, Гозенс (Мэле, 65), Гимшити, Толои, Хатебур (Кальдара, 81), Иличич (Малиновский, 58), Фройлер (Миранчук, 65), Пессина, де Рон, Паломино, Муриэль (Сапата, 46).
Парма: Сепе, Гальоло (Пеццелла, 33), Бюси, Бруну Алвеш, Валенти, Эрнани, Сипрьен, Зом, Куртич, Карамо (Михэилэ, 10), Инглезе (Корнелиус, 46).
Предупреждения: Пессина - Сипрьен.