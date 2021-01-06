Италия

"Орлята" прервали свою неудачную серию без побед в чемпионате Италии, которая продлилась восемь матчей подряд.

В рамках 16-го тура итальянской Серии А Наполи принимал на своем поле Специю, которая является одним из аутсайдеров нынешнего розыгрыша турнира.

Несмотря на значительное превосходство футболистов неаполитанского клуба в классе, они не сумели покинуть поле в качестве победителей данной встречи.

Более того, Специя на 77-й минуте осталась в меньшинстве, но спустя небольшой промежуток времени Побега забил гол, который принес его команде сенсационную победу над Наполи с минимальным преимуществом в счете.

Наполи — Специя 1:2

Голы: Петанья, 58 — Нзола, 69 (пен), Побега, 81

Наполи: Оспина, Ди Лоренцо, Мариу Руй, Манолас, Максимович, Лосано, Фабиан Руис (Льоренте, 82), Инсинье, Бакайоко (Элмаз, 76), Политано (Петанья, 52), Зелиньски (Лоботка, 76).

Специя: Проведель, Маркицца (Рамос, 90), Виньяли, Исмайли, Терци, Дейола (Побега, 46), Агум, Маджоре (Сапонара, 90), Агудело (Джаси, 46), Фариас (Эрлич, 79), Нзола.

Предупреждения: Ди Лоренцо, Манолас — Исмаили, Побега, Маджоре, Терци.

Удаление: Исмаили, 78