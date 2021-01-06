Италия

Стали известны стартовые составы команд для поединка 16-го тура итальянской Серии А, в котором сыграют Милан и туринский Ювентус.

Одно из ключевых противостояний первого круга текущего сезона итальянской Серии А украсит середину отчетной недели. Главный претендент на завоевание заветного титула пройдет испытание действующим чемпионом страны.

Коллективы Стефано Пиоли и Андреа Пирло настигла пандемия коронавируса COVID-19, что повлияло на итоговый выбор стартовых составов со стороны обоих наставников. У Милана можем наблюдать необычный выбор в опорной зоне, где пару Кессье составит номинальный правый защитник Давиде Калабрия, а его место в обороне займет Диогу Далот. Также, стоит уделить внимание выходу Йенса Петтера Хауге, который сменит Ребича в атакующей части полузащиты.

Туринцы остались без двух фланговых защитников в лице Алекса Сандро и Хуана Куадрадо, поэтому в данной роли в предстоящей игре выступят Фработта и Данило соответсвенно. Пирло также внес изменение в центр полузащиты, где с первых минут сыграет Рабио, а не Маккенни, как это было в матче против Удинезе (4:1).

Милан: Дж. Доннарумма — Далот, Кьер, Романьоли, Эрнандес — Калабрия, Кессье — Кастильехо, Чалханоглу, Хауге — Леау.

Запасные: Тэтэрушану, А. Доннарумма, Калулу, Диас, Дуарте, Коломбо, Конти, Мальдини, Мусаккьо, Фриджерио.



Ювентус: Щесны — Данило, Бонуччи, де Лигт, Фработта — Кьеза, Бентанкур, Рабио, Рэмси — Дибала, Роналду.