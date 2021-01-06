Стали известны стартовые составы команд для поединка 16-го тура итальянской Серии А, в котором сыграют Милан и туринский Ювентус.
Давиде Калабрия, Getty Images
06 января 2021, 21:16
Одно из ключевых противостояний первого круга текущего сезона итальянской Серии А украсит середину отчетной недели. Главный претендент на завоевание заветного титула пройдет испытание действующим чемпионом страны.
Коллективы Стефано Пиоли и Андреа Пирло настигла пандемия коронавируса COVID-19, что повлияло на итоговый выбор стартовых составов со стороны обоих наставников. У Милана можем наблюдать необычный выбор в опорной зоне, где пару Кессье составит номинальный правый защитник Давиде Калабрия, а его место в обороне займет Диогу Далот. Также, стоит уделить внимание выходу Йенса Петтера Хауге, который сменит Ребича в атакующей части полузащиты.
Туринцы остались без двух фланговых защитников в лице Алекса Сандро и Хуана Куадрадо, поэтому в данной роли в предстоящей игре выступят Фработта и Данило соответсвенно. Пирло также внес изменение в центр полузащиты, где с первых минут сыграет Рабио, а не Маккенни, как это было в матче против Удинезе (4:1).
Милан: Дж. Доннарумма — Далот, Кьер, Романьоли, Эрнандес — Калабрия, Кессье — Кастильехо, Чалханоглу, Хауге — Леау.
Запасные: Тэтэрушану, А. Доннарумма, Калулу, Диас, Дуарте, Коломбо, Конти, Мальдини, Мусаккьо, Фриджерио.
Запасные: Буффон, Пинсольо, Демирал, Кьеллини, Артур, Маккенни, Ди Пардо, Портанова, Фаджиоли, Кулусевски, Да Граса.
Ювентус: Щесны — Данило, Бонуччи, де Лигт, Фработта — Кьеза, Бентанкур, Рабио, Рэмси — Дибала, Роналду.
Матч Милан — Ювентус начнется в 21:45 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией
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