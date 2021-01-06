Италия

Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка чемпионата Италии.

Наполи потерпел неожиданное поражение от Специи в рамках 16-го тура итальянской Серии А.

Несмотря на то, что "орлята" остались в меньшинстве на 77-й минуте, им удалось не только сохранить положительный для себя результат, но и вовсе вырвать победу над фаворитом благодаря голу Побега.

Смотрите видео голов и обзор матча Наполи — Специя:

Наполи — Специя 1:2

Голы: Петанья, 58 — Нзола, 69 (пен), Побега, 81

Наполи: Оспина, Ди Лоренцо, Мариу Руй, Манолас, Максимович, Лосано, Фабиан Руис (Льоренте, 82), Инсинье, Бакайоко (Элмаз, 76), Политано (Петанья, 52), Зелиньски (Лоботка, 76).

Специя: Проведель, Маркицца (Рамос, 90), Виньяли, Исмайли, Терци, Дейола (Побега, 46), Агум, Маджоре (Сапонара, 90), Агудело (Джаси, 46), Фариас (Эрлич, 79), Нзола.

Предупреждения: Ди Лоренцо, Манолас — Исмаили, Побега, Маджоре, Терци.

Удаление: Исмаили, 78