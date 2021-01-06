Италия
06 января 2021, 23:41
Ювентус нанес Милану первое поражение в сезоне Серии А
Туринский клуб сумел окончательно сломить сопротивление соперников во втором тайме.
Милан — Ювентус, Getty Images
06 января 2021, 23:41
Отчет о матче читайте позже на нашем сайте.
Милан — Ювентус 1:3
Голы: Калабрия, 41 — Кьеза, 18, 61, Маккенни, 76
Милан: Дж. Доннарумма — Далот (Мальдини, 81), Кьер (Калулу, 81), Романьоли, Эрнандес — Калабрия (Конти, 81), Кессье — Кастильехо (Коломбо, 87), Чалханоглу, Хауге (Диас, 67) — Леау.
Ювентус: Щесны — Данило, Бонуччи, де Лигт, Фработта (Демирал, 87) — Кьеза (Кулусевски, 63), Бентанкур (Артур, 74), Рабио, Рэмси (Бернардески, 74) — Дибала (Маккенни, 63), Роналду.
Предупреждения: Романьоли — Бентанкур, Данило